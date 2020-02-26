РИАМО - 26 фев. Облачная погода и осадки в виде мокрого снега ожидают жителей Московской области и столицы в среду, температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в столице будет от 1 градуса тепла до 3 градусов, в Подмосковье — от -2 до +3 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Московский регион окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, который связан с мощным североатлантическим циклоном. Атмосферное давление понизится. При этом температура существенно не изменится, оставаясь выше нормы на восемь градусов.