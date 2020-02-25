РИАМО - 25 фев. Президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Первого МГМУ имени Сеченова Андрей Демин рассказал, по какой причине педагоги, врачи и специалисты IT-сферы часто болеют.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники IT-сферы, учителя и медики являются самыми часто болеющими специалистами. Среди наиболее распространенных болезней у сотрудников российских компаний - грипп и ОРВИ.

«В здравоохранении и образовании повышенный процент сотрудников старшего возраста, <…> большая доля женщин. Кроме того, там повышенная нагрузка, люди перегружены. Педагоги постоянно общаются в больших коллективах, если не используются профилактические меры, инфекции могут спокойно распространяться. Медики по долгу своей службы постоянно общаются с больными людьми и рискуют от них заразиться», – сказал Демин в эфире радио Sputnik.

По его словам, во всех трех профессиях наблюдаются пониженная физическая активность, дефективность питания, а также много зависимостей, к примеру, спиртное и сигареты. Отдельный фактор, который влияет на здоровье «айтишников», – электромагнитное излучение.

«В IT-сфере важнейшие факторы, которые замалчиваются, – электромагнитные поля. Они влияют на иммунитет человека. Россия – урбанизированная страна, в крупных поселениях электромагнитные поля по интенсивности могут превышать природный фон в тысячу раз», – подчеркнул Демин.

Кроме того, по словам эксперта, основную часть времени современный человек проводит в виртуальном пространстве, а это значит, что он получает серьезную дозу электромагнитного излучения.