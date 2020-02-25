РИАМО - 25 фев. Московские следователи проведут проверку по факту поступления в столичную больницу 23 февраля 16-летней девушки в состоянии комы, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

Ранее СМИ сообщали, что 16-летняя школьница 23 февраля выпивала с друзьями шампанское на Болотной набережной в Москве, после чего почувствовала себя плохо и потеряла сознание. В больницу ее доставили в состоянии комы.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации», – говорится в материале.

После проведения проверки будет принято процессуальное решение.