РИАМО - 25 фев. Ученые из Московского государственного университета в ходе эксперимента попытались выявить действующие вещества в популярных гомеопатических средствах, но в итоге обнаружили только сахара, сообщает Газета.ru.

Вице-президент РАН и академик Алексей Хохлов ранее написал в Facebook о том, что он купил в аптеке таблетки «Анаферон», «АртроФоон», «Эргоферон», «Оциллококцинум» и «Субетта», после чего отдал их на масс-спектрометрический анализ коллегам с химфака МГУ. Анализ показал присутствие во всех препаратах исключительно сахаров.

«Ни в режиме регистрации положительных ионов, ни в режиме регистрации отрицательных ионов не обнаружено даже следов пептидов или каких-либо других органических соединений (кроме сахаров)», – сказал Хохлов.

По его словам, предел обнаружения метода по пептидам и большинству органических соединений измеряется в фемтограммах — это 10 в минус 15-й степени грамма.

«Собственно говоря, результат подтверждает заявленный производителями состав, свидетельствующий о фактическом отсутствии действующего вещества», – подытожил специалист.

Гомеопатия является видом альтернативной медицины, в рамках которого используются сильно разведенные препараты. На сегодняшний день научное сообщество расценивает гомеопатию как лженауку, шарлатанство и мошенничество.