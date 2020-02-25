РИАМО - 25 фев. На портале «Добродел» проходит голосование за функциональное наполнение общественных территорий, в нем уже приняло участи более 7 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«С 18 февраля на портале «Добродел» проходит рейтинговое голосование по функциональному наполнению общественных территорий, благоустройство которых планируется в 2021 году», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На голосование вынесли 61 территорию, по каждой можно оставить пожелания по ее функциональному наполнению.

Оставить свой голос можно на сайте.

Также на сайте «Добродел» сейчас проходит голосование по выбору мест для установки новых контейнерных площадок в местах массового отдыха в лесах Подмосковья.