РИАМО - 25 фев. В одном из центральных банков столицы был задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве, сообщается на сайте ГУ МВД России по городу Москве.

«В полицию с заявлением обратился представитель одного из банков, расположенного в центре столицы, который сообщил, что неизвестный предоставил в банк платежные поручения на перевод с расчетного счета организации денежных средств в размере более 1 миллиона рублей, но сотрудники банка усомнились в их подлинности и сообщили в полицию», – отмечается в материале.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, приезжего мужчину 39 лет, в Большом Сергиевском переулке. Установили, что злоумышленник предоставил в банк подложные платежные поручения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемого заключили под стражу.