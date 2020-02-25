РИАМО - 25 фев. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении фармацевтической компании «Отисифарм», которая является производителем препарата «Арбидол», в связи с рекламой данного лекарства как средства против коронавируса, сообщается на сайте ФАС России.

Реклама лекарственного препарата распространялась в январе 2020 года в эфире ряда радиостанций, в частности, на радио «На семи холмах», «Ретро ФМ», «Европа Плюс» и «Авторадио». В рекламе утверждалось, что «Арбидол» является эффективным средством против коронавируса Covid-2019.

«В настоящее время не имеется результатов исследований, которые бы в установленном порядке доказывали возможность применения лекарственного препарата «Арбидол» для лечения и профилактики инфекционного заболевания, вызываемого коронавирусом», – говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством, недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о результатах исследований и испытаний. В отношении рекламодателя АО «Отисифарм» возбуждено дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

В конце декабря минувшего года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, заболевание выявлено более чем у 80 тысяч человек. Порядка 2,7 тысячи зараженных пациентов умерли, 27,8 тысячи человек вылечились.

Не целоваться и мыть руки: Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться коронавирусом>>