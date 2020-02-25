РИАМО - 25 фев. Жителям Московской области напомнили об изменении правил проведения специальной оценки условий труда, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции труда региона.

«Изменения затронули не саму процедуру СОУТ (специальная оценка условий труда – ред.), а подготовительные этапы к ней и завершающие процедуры», – отмечается в материале.

Работодателю необходимо заключить договор с организацией, которая проводит СОУТ. Эта организация регистрирует работодателя в течение пяти рабочих дней в Федеральной государственной информационной системе, где присваивают номер, организация сообщает номер работодателю до начала проверки. Работодатель издает приказ о СОУТ, а затем знакомит сотрудников с результатами оценки под роспись в течение 30 календарных дней.

Об утверждении отчета сотрудниками нужно известить организацию, проводившую оценку. Если у работодателя есть официальный сайт, то в течение 30 календарных дней нужно разместить отчет на ресурсе.

Теперь срок действия СОУТ исчисляется со дня внесения сведений о результатах оценки в Федеральную государственную информационную систему.

Результаты СОУТ могут применяться только при условии внесения сведений о ней в Федеральную государственную информационную систему.