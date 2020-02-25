РИАМО - 25 фев. Праздничные программы, посвященные Масленице, подготовили на 14 природных площадках Москвы, гостей ждут выставки, мастер-классы и народные гулянья, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Масленичная неделя в Москве пройдет, как всегда, весело. В центре праздника, конечно, поселятся румяные блины, а по соседству займут места многочисленные мероприятия», - отмечается в материале.

Так, в Битцевском лесу гостей ждут 26 февраля. Здесь пройдут мастер-классы, игры на свежем воздухе и знакомство с традициями и обычаями праздника. В Музее природы 27 февраля посетителей познакомят с чайными традициями, научат делать куклы-обереги и предложат поучаствовать в шуточном конкурсе «Блинопек».

В экоклассе «На Шокальского» 28 февраля пройдет творческий мастер-класс. Его участники поговорят о народных приметах весны и фенологическом календаре природы, а также изготовят своими руками старинный сувенир – куклу из лыка. В этот же день в экоцентре «Лесная сказка» состоится викторина об истории и традициях праздника.

Также мероприятия, посвященные Масленице, пройдут в вольерном комплексе природных территорий «Кузьминки-Люблино», в сквере имени Анны Герман, на экологической площадке «Мосприроды», в Бирюлевском дендропарке, в экоцентрах «Пчеловодство» и «Царская пасека», а также на площадках в Зеленограде.