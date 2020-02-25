РИАМО - 25 фев. Посетители фестиваля «Московская масленица» могут стать участниками конкурса Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) в соцсети Instagram, победители получат капсульную кофемашину, блендер или вафельницу за самое необычное фото с фестиваля.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо посетить одну из городских площадок фестиваля, сделать там необычное фото и выложить в Instagram с хештегом #масленица_риамо.

Редакция РИАМО вместе с организаторами фестиваля 1 марта выберет лучшие фотографии и выложит их в сторис. После этого начнется голосование среди подписчиков, которые и выберут лучшие фото с праздника.

Площадки «Московской масленицы» в центре и округах столицы открыты с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 10:00 до 22:00 – по выходным. На фестивале уже продали более 20 тысяч порций горячих блюд, а также более 9 тысяч литров чая, кофе и других напитков.