РИАМО - 25 фев. В Москве следователи проверят информацию СМИ о том, что пожилая женщина погибла после операции на трахее в одной из столичных больниц, сообщается на сайте столичного ГСУ Следственного комитета РФ.

Ранее СМИ сообщали, что женщину 22 февраля доставили в столичную больницу для проведения операции на трахее. Во время операционного вмешательства она получила травмы, из-за чего 23 февраля умерла.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации», – говорится в материале.

После проведения проверок будет принято процессуальное решение.