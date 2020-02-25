РИАМО - 25 фев. Строительство новой школы на 275 мест планируют завершить в подмосковном Щелкове в следующем году, в настоящее время объявлен аукцион на выполнение работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Школу возведут в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Школа на 275 мест». Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году», – отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В здании будут просторные учебные комнаты, творческие и лаборантские классы, актовый и спортивные залы. Школу оборудуют с учетом доступности для маломобильных граждан. Новое учебное заведение будет соответствовать всем современным стандартам.