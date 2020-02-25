РИАМО - 25 фев. В рамках проекта «Активный гражданин» москвичи смогут проголосовать за экскурсии, которые войдут в программу пеших маршрутов, посвященных Дням исторического и культурного наследия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Помимо традиционных мероприятий, в числе которых посещение старинных зданий, прогулки по историческим районам, а также лекции по москвоведению, в программу акции предлагается добавить новые экскурсии по центру города», – говорится в материале.

Участники опроса проголосуют за то, какие новые маршруты, по их мнению, следует включить в программу Дней исторического и культурного наследия в 2020 году.

Среди предложенных вариантов – «Экскурсия «Московская готика», «Экскурсия «Арбатские особняки», «Экскурсия «Замоскворечье», «Экскурсия «Заповедная улица Мясницкая», где москвичи смогут выбрать всего один маршрут.

Ежегодно 18 апреля (Международный день охраны памятников и достопримечательных мест) и 18 мая (Международный день музеев) в Москве проводятся Дни исторического и культурного наследия.