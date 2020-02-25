РИАМО - 25 фев. Продукцию сыроварни «Альдини» из подмосковного Орехово-Зуевского округа презентуют на русской сырной неделе в Париже, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Попробовать и купить подмосковный сыр можно будет до 27 февраля в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли. «Альдини» представит в Париже два вида сыра – выдержанные варианты горгонзолы пиканте и стилтона.

«Высокое качество и вкусовые характеристики обеспечивают высокий экспортный потенциал продукции подмосковных производителей. Замечательно, что молодые проекты, к которым относится и сыроварня «Альдини», ориентированы не только на внутренний рынок, но и активно рассматривают возможности для экспорта. Это означает, что проект живой, активный и имеет отличные перспективы», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Подмосковным предпринимателям в развитии бизнеса помогает региональный акселератор «Школа молодого предпринимателя». Так, в прошлом году представитель сыроварни «Альдини» Николай Логачев стал победителем акселератора в номинации «Лучший экопроект».

«Участие этой в школе, по словам самих предпринимателей, дает мощнейший импульс для бизнеса, позволяя оценить возможности проекта со стороны и получить рекомендации по его развитию от экспертов и других предпринимателей», - подчеркнул Хромов.