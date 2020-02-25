РИАМО - 25 фев. Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021-2022 поучаствуют города Подмосковья с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В доме правительства Подмосковья прошло совещание под председательством министра благоустройства Михаила Хайкина по вопросу участия Московской области в конкурсе Минстроя 2021-2022.

«На Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2021-2022 от Московской области готовится к подаче 19 заявок», – сказал Хайкин.

В номинации «Исторические поселения» поучаствуют Орехово-Зуево, Дмитров, Озеры, Звенигород, Руза. Среди малых городов – Воскресенск, Лобня, Ивантеевка, Фрязино, Солнечногорск, а также Котельники, Истра, Можайск, Бронницы, Черноголовка, Рошаль в категории от 20 до 50 тысяч человек, а до 20 тысячи человек – Талдом, Шаховская и Молодежный.

Округа должны подвести итоги приема предложений о выборе территории для участия во Всероссийском конкурсе и определить общественную территорию до 1 апреля. В течение трех рабочих дней после определения территории общественной комиссией, принимается решение о начале приема предложений от населения и предлагаемых мероприятиях.

Также Хайкин акцентировал внимание на проведении качественного вовлечения жителей в процесс проектирования.