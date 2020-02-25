РИАМО - 25 фев. Победители аукционов арендовали и купили у Москвы 49 объектов недвижимости на прошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что на прошедшей неделе победители аукционов покупали и арендовали у города нежилые помещения, земельные участки и многое другое.

«Количество реализованных на минувшей неделе объектов через аукционы достигло почти 50. В среднем за один день победители торгов арендовали и покупали по пять лотов», – отметил Щербаков.

Он добавил, что среди реализованных объектов были как крупные коммерческие проекты, например, земельные участки под строительство спорткомплексов и торговых центров, так и недвижимость, которая была интересна физическим лицам и бизнесменам.

По словам Щербакова, 416 претендентов приняли участие во всех аукционах минувшей недели. При этом наибольшая активность наблюдалась на торгах за право покупки объектов недвижимости, где на 30 лотов приходилось 352 участника.

Также на торгах по аренде зафиксировали стабильную конкуренцию. Так, на право аренды 19 объектов претендовали 64 участника.