РИАМО - 25 фев. В городе Шаховская в ходе ссоры женщина ударила ножом в живот мужчину, его госпитализировали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска совместно с участковым установили и доставили в отдел МВД гражданку 1985 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и взяли подписку о невыезде.