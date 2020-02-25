РИАМО - 25 фев. В столице продолжается гастрономический фестиваль «Московская Масленица», за четыре дня гости съели около 50 тысяч порций блинов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета «Московские сезоны».

«Наибольшей популярностью пользуется «блинная классика» – это блины со сметаной, вареньем, а также с ветчиной и сыром. Но, конечно же, гости с удовольствием пробуют и более необычные блины», – сказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он отметил, что из необычных в топе по популярности – свекольные блины, блины с сельдью, «чернющий блинище» с чернилами каракатицы, домашним сыром и огурцом, черемуховые блины, шоколадные и фисташковые блины.

На фестивале уже продали более 20 тысяч порций горячих блюд и более 9 тысяч литров чая, кофе и других напитков.

На масленичной ярмарке есть самые разнообразные блины, представлены даже свекольные, шпинатные, тыквенные, гречишные блины, блины с брынзой, турецкие блины, облепиховые блины со сметаной и многие другие.

Из десертных лакомств гости смогут попробовать блины с вареньем из брусники, черники, морошки, одуванчиков и лепестков роз, шоколадные, фисташковые, миндальные, яблочные блины, малиновые, банановые блины с ореховой пастой, «таежный» блин с кедровым, ореховым и сосновым вареньем, черемуховые блины, индийские блины с апельсиновой цедрой и корицей, тыквенные блины с ананасом и многие другие.

Блины можно поесть до 1 марта включительно. Площадки «Московской Масленицы» в центре и округах столицы открыты с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 10:00 до 22:00 – по выходным.