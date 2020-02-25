РИАМО - 25 фев. Члены Московского областного молодежного парламента выступили с рядом законодательных инициатив, в частности, они предложили внедрить безналичную оплату в школьных буфетах и обеспечить возможность предварительной оплаты при покупке льготного билета на электричку, передает корреспондент РИАМО.

На заседании во вторник молодые парламентарии высказали предложение о введении безналичной оплаты на предприятиях питания, работающих в областных школах, для детей старше 14 лет, которые могут самостоятельно расплачиваться за покупку банковской картой.

«За последние полгода из общего числа обращений от учащихся школ города мы получили порядка 20% (сообщений - ред.), что в школьных столовых и буфетах не возможна оплата по картам. <...> Мы провели опрос среди родителей. Около 60% данные изменения (о введении безналичной оплаты - ред.) поддерживают», - сказал заместитель председателя Молодежного парламента городского округа Жуковский Иван Ларцын.

Еще одной инициативой молодых парламентариев стало предложение предусмотреть возможность предварительной оплаты при покупке разового льготного билета для проезда на поездах пригородного сообщения. В качестве примера был рассмотрен опыт Санкт-Петербурга и Калининграда, где можно купить льготный билет за 10 дней до совершения поездки.

«Общественный транспорт должен быть удобным и комфортным. <...> Передвигаясь на поездах ЦППК, можно столкнуться с такой проблемой, что региональные льготники не имеют возможности оплатить разовый билет заранее», - отметил член Молодежного парламента городского округа Чехов Игорь Бабич.

В ходе заседания молодые подмосковные парламентарии также обсудили возможность введения ряда льгот для почетных доноров Московской области, которые могли бы предоставляться на муниципальном уровне. В частности, это бесплатное посещение бассейна и экскурсий в музеях.