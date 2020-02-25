РИАМО - 25 фев. В Пушкинском городском округе началась реконструкция производственного цеха по переработке молока с целью увеличения мощностей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

На заводе производят глазированные сырки, сметану, творог, сгущенное молоко, кондитерские изделия и другую молочную продукцию.

«Выдано разрешение на реконструкцию производственного здания цеха по переработке молока, которую планируется завершить в четвертом квартале 2020 года. Проект общей площадью 4 тысячи квадратных метров находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», − отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Цех расположен на 6-м километре шоссе Братовщина-Ельдигино. Застройщиком объекта выступает ООО «РостАгроКомплекс».

В результате реконструкции будут созданы 80 новых рабочих мест, что увеличит штат сотрудников до 172 человек. Объем инвестиций на реконструкцию составит около 40 миллионов рублей. Затраты на перевооружение планируются в размере 18,5 миллиона рублей.