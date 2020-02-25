РИАМО - 25 фев. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) заняло второе место в рейтинге самых цитируемых СМИ Подмосковья за 2019 год, который подготовила компания «Медиалогия».

При этом РИАМО стало первым в рейтинге среди информагентств. В первую десятку подмосковных медиаресурсов в категории «Информагентство» также попал городской портал «РИАМО в Подольске».

Первую строчку медиарейтинга занял интернет-ресурс Mosregtoday.ru, замкнула топ-3 газета «Ежедневные новости. Подмосковье сегодня».

Ранее проект РИАМО «Путь-Дорога» занял первое место в престижном конкурсе «Золотой сайт – 2019». Эксперты назвали туристический портал лучшим среди сервисов и информационных сайтов для выбора путешествий.

РИАМО оперативно и достоверно пишет о событиях в Московском регионе, а также о наиболее важных новостях России. Кроме того, РИАМО запустило одиннадцать городских порталов в крупных городах Подмосковья.

Агентство также представляет информацию на экранах в подмосковных населенных пунктах, региональных автобусах, в зданиях МОНИКИ и Мособлдумы.

РИАМО с успехом запустило несколько специальных проектов. Помимо портала «Путь-Дорога», это проекты «Лето в Подмосковье», «Зима в Подмосковье», «Корзинка», «Московские центральные диаметры». Отдельным направлением деятельности РИАМО является развитие пресс-центра.