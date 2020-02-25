РИАМО - 25 фев. С 22 по 24 февраля автобусы Московской области перевезли более 2,6 миллионов пассажиров, ежедневно на маршрутах работали более 3,8 тысяч автобусов, говорится в сообщении пресс-службы Мострансавто.

«Наиболее интенсивный пассажиропоток был зафиксирован 22 февраля. В этот день услугами перевозчика воспользовались 1,1 миллиона человек. Самым популярным в выходные дни стал маршрут №22, станция Пушкино – Ивантеевка (микрорайон Детская). Здесь пассажиры совершили более 32 тысяч транзакций», – отмечается в материале.

Более 1,5 миллиона поездок было совершено по социальным картам жителя Подмосковья и москвича, около 540 тысяч транзакций оплачено транспортной картой «Стрелка» и порядка 430 тысяч – бесконтактными банковскими картами и гаджетами.

Во время праздников усилили меры безопасности, поэтому процент выполнения рейсов составил более 99% за три дня.

Мострансавто подарил шоколадки мужчинам в честь Дня защитника Отечества на четырех маршрутах, проходящих рядом со станциями МЦД.