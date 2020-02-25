РИАМО – 25 фев. В нынешнем году в парке подвижного состава на Московской железной дороге (МЖД) появятся 13 пятивагонных электропоездов серии ЭС1П «Ласточка» в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Эксплуатироваться новые «Ласточки» будут на межрегиональных маршрутах», – говорится в сообщении.

99 единиц электропоездов составит парк подвижного состава Московской дирекции скоростного сообщения после получения новых 13 «Ласточек», 51 из которых эксплуатируется на Московском центральном кольце (МЦК).

Московская дирекция скоростного сообщения занимается перевозкой пассажиров в «Ласточках» на МЦК, а также на межрегиональных маршрутах от Москвы до Курска, Белгорода, Смоленска, Иванова, Санкт-Петербурга.

Электропоезда «Ласточка» премиум-версии относятся к серии ЭС1П. Состав включает в себя вагоны нескольких классов комфорта, адаптирован к перевозке маломобильных граждан и оснащен местами для провоза домашних животных.