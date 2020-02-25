РИАМО - 25 фев. Порядка 20 тысяч человек ожидаются на инаугурации органа в концертном зале «Зарядье», сообщила генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье» Ольга Жукова.

«Наш зал будет открыт 24 часа. Мы начнем с 28 на 29 февраля в 00 часов и закончим уже 1 марта. <...> 24 лучших органиста мира будут играть здесь музыку. Так что это будет такой <…> не перформанс, а скорее событие, «посвящение» в большой концертный орган Московского концертного зала «Зарядье», – сказала Жукова в интервью телеканалу «Москва 24».

По ее словам, вход на мероприятие будет организован группами по 50-70 человек. Зрителям представиться возможность послушать как канонические произведения, написанные для органа, так и джазовую и современную музыку. При этом выбрать, что именно хочется услышать, нельзя.

«Наш орган очень современный, в нем много электроники. Он сконструирован и смонтирован в XXI веке. На этом органе можно играть и джазовую музыку, и современную музыку – все, что угодно. <…> И все это прозвучит в течении 24 часов», – уточнила она.

Она добавила, что специально для инаугурации концертный зал трансформируют, поэтому зрители застанут его в непривычном для себя облике.

Жукова подчеркнула, что в ночь 28 на 29 февраля, а также с 29 февраля на 1 марта будет открыт вход в парк «Зарядье» и будут работать все аттракционы.

Клавишно-духовой орган с 5872 трубами создали с учетом архитектурных и акустических особенностей зала. Он должен стать самым большим подобным инструментом в столице.