РИАМО - 25 фев. В Москве правообладатель дома, где в 1905-1921 годах жил ученый Николай Жуковский, начал разработку проекта реставрации памятника, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Дом Жуковского является объектом культурного наследия федерального значения. Он расположен по адресу: улица Жуковского, дом №8, строение 3, его правообладатель – ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского». Мосгорнаследие поддержало инициативу реставрации этого здания и выдало задание на разработку проектно-сметной документации.

«Для проведения работ по сохранению дома Жуковского в Басманном районе необходимо разработать проект, отвечающий всем требованиям законодательства. Этот памятник представляет собой двухэтажный дом, главный фасад которого украшен тянутыми карнизами», – сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что здесь жил и работал с 1905 года по 1921 год выдающийся русский ученый-механик, основоположник современной гидроаэродинамики Николай Егорович Жуковский. Все работы в здании пройдут под контролем Мосгорнаследия.

По словам Емельянова, будут проведены библиографические и историко-архивные исследования, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения, изучены инженерно-технические особенности здания для разработки научно-проектной документации.

Он отметил, что в проекте необходимо представить перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, которые предусмотрены законодательством.

После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение реставрации.