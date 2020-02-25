РИАМО – 25 фев. В Москве пройдет конкурс диктантов, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Грибоедова, где примут участие ученики седьмых классов столичных школ, говорится в сообщении пресс-службы Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина.

«Задача диктанта – познакомить ребят с личностью Грибоедова, который обладал разнообразными талантами, реализовал себя во многих областях, имя которого занимает значимое место в истории и культуре России», – сказала куратор конкурса, заведующая кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Института Пушкина Арина Жукова.

Школьники посмотрят презентацию о Грибоедове и видеоролик с текстом диктанта в классе в день проведения конкурса. Материал прочтет доцент Института Пушкина Иван Леонов. Также учащиеся выполнят творческое задание к диктанту после его написания.

Работы будут оцениваться по 100-балльной шкале. Диктанты участников, которые наберут максимальное число баллов, проверят члены жюри заочного этапа.

Школьников, которые пройдут в финал, пригласят на очный, заключительный этап конкурса, что состоится в конце марта текущего года на базе Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина.

Там конкурсантам также предложат диктант и творческое задание. Победители конкурса будут награждены дипломами. Подать заявку на участие в школьном этапе можно до 11 марта 2020 года.