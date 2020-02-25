РИАМО - 25 фев. Пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров произошел в деревне Нижнее Мячково в Раменском городском округе, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Информация о пожаре в строении по адресу: городской округ Раменское, деревня Нижнее Мячково поступила вечером во вторник. По данным СМИ, загорелась заброшенная ферма.

«На место убыла оперативная группа Раменского пожарно-спасательного гарнизона. В 19:25 – локализация возгорания», – говорится в сообщении.

К тушению привлекли 17 единиц техники и 61 человек. Пострадавших нет.