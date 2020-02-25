РИАМО – 25 фев. Санитарно-оздоровительные мероприятия выполнили на территории лесного фонда в Московской области в рамках государственного задания, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«За 17-23 февраля закончена выборочная санитарная рубка в Хлюпинском участковом лесничестве (рядом с селом Веденское и деревней Хлюпино) Звенигородского лесничества», – говорится в сообщении.

Специалисты провели сплошные санитарные рубки в Кривандинском участковом лесничестве и Туголесском участковом лесничестве Шатурского лесничества; Талдомском участковом лесничестве Талдомского лесничества; Воря-Богородском участковом лесничестве и Гребневском участковом лесничестве Московского учебно-опытного лесничества.

Кроме того, лесоводы начали сплошную санитарную рубку на двух участках Аверкиевского участкового лесничества и Ногинского лесничества рядом с деревней Аверкиево.

В Воря-Богородском участковом лесничестве продолжаются выборочные санитарные рубки рядом с деревнями Аксиньино и Первая Алексеевка Московского учебно-опытного лесничества.

К сплошной санитарной рубке в Учинском участковом лесничестве рядом с деревней Пирогово Дмитровского лесничества специалисты планируют приступить на этой неделе.