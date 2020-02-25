РИАМО - 25 фев. Спасатели помогли выбраться из леса мужчине, который ехал на велосипеде из Орехово-Зуева в деревню Запутное и заблудился, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

На пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи через службу экстренных вызовов «Система-112» 24 февраля поступило сообщение о том, что в лесу в районе деревни Запутное Орехово-Зуевского городского округа заблудился мужчина.

«Потерявшийся мужчина сообщил, что он ехал на велосипеде из города Орехово-Зуево в деревню Запутное, но по дороге решил сократить путь и проехать через лесной массив, где и сбился с маршрута. Самостоятельно выйти из леса не получилось», – сказал начальник караула пожарно-спасательного поста пожарной части №243 ГКУ МО «Мособлпожспас» Андрей Зарубин.

Спасатели оперативно отправились на поиски мужчины. С потерявшимся удалось связаться по телефону, он сохранял спокойствие и четко выполнял все рекомендации.

Операция по поиску мужчины завершилась благополучно. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Зарубин добавил, что заблудиться в лесу может любой человек, даже если хорошо знает лес и был в нем уже не один раз. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо соблюдать правила безопасности в лесу. Он посоветовал быть внимательными и осторожными.