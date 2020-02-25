РИАМО - 25 фев. В подмосковном Домодедове в ходе ссоры один из мужчин ранил другого в грудную клетку, потерпевшего госпитализировали, сказал РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой (ППС) за совершенное преступление установили и доставили в следственный отдел по городу Домодедово мужчину 2000 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», – отметил представитель пресс-службы.

Мужчина 1980 года рождения с ножевым ранением скончался в больнице. Нападавший задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».