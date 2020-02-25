РИАМО - 25 фев. Госжилинспекция Подмосковья обследовала около 1,4 тысячи многоквартирных домов с 17 по 21 февраля и зафиксировала исполнение 101 предписания на устранение 527 нарушений жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Наибольшее количество нарушений – 108 – устранено в городском округе Химки. В частности, МУП «Жилищник городского округа Химки» отремонтировало напольное покрытие и доводчики в доме №14 на Куркинском шоссе, а также провело уборку мест общего пользования дома №6 в Юбилейном проезде микрорайона Сходня», – сообщила глава областной Госжилинспекции Ольга Федина.

В Наро-Фоминском городском округе устранили 59 нарушений. К примеру, ООО «УК ЖКХ «Нара» установило причину разрегулировки внутренних инженерных сетей системы отопления в доме №7 на 74-м километре Киевского шоссе. ООО «УК «Мальково» заменило лампы осветительных приборов на энергосберегающие, установило на них защитные плафоны, вымыло окна в подъезде дома №53 поселка Селятино.

На третьем месте по количеству устраненных нарушений (53) – городской округ Истра. В их числе – замена полов в подъезде дома №14Б по улице Мира в поселке Снегири (ООО «УО ЖКХ «Снегири»), а также ремонт общего имущества в доме №89 по улице Ленина (МУП «Истринское ЖЭУ»).

Больше всего протоколов об административной ответственности на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в Воскресенске. Здесь за нарушение лицензионных требований, неисполнение законных предписаний Госжилинспекции и несвоевременную оплату штрафов заведены и направлены на рассмотрение 11 административных дел в отношении ООО «Авалон Эко», ЗАО «УК «ДомСервис», МУП «СЕЗ-Белоозерский» и МУП «Управление Домами – Воскресенск».

Кроме того, в течение прошедшей недели государственные жилищные инспекторы выявили неисправные входные двери, незапертые подвалы и чердаки в более чем 500 домах. Больше всего их в городских округах Раменский (121), Домодедово (94) и Ленинский (92).

Более 170 обследованных домов имели местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб. Больше всего их расположено в городских округах Мытищи (38) и Можайский (19). Незакрытые тепловые контуры зафиксированы в более чем 120 домах. Наибольшее их количество находится на территории городских округов Орехово-Зуевский (16) и Лобня (11).

По словам Фединой, устранение всех нарушений Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.

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