РИАМО - 25 фев. Старшего помощника Нагатинского межрайонного прокурора Москвы задержали за получение взятки от гендиректора столичной фирмы в размере 1,2 миллиона рублей, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Она пояснила, что должностное лицо надзорного ведомства при посредничестве своего знакомого в ходе прокурорской проверки склонило генерального директора одной из компаний к передаче 1,2 миллиона рублей за непривлечение его к административной ответственности за нарушение трудового и миграционного законодательства.
Сотрудник прокуратуры и его посредник были задержаны сотрудниками ФСБ 21 февраля.
«В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Устанавливаются причастные к совершению коррупционного преступления лица», – заключила Иванова.
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