РИАМО - 25 фев. Старшего помощника Нагатинского межрайонного прокурора Москвы задержали за получение взятки от гендиректора столичной фирмы в размере 1,2 миллиона рублей, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении старшего помощника Нагатинского межрайонного прокурора и его посредника. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», – сказала Иванова.

Она пояснила, что должностное лицо надзорного ведомства при посредничестве своего знакомого в ходе прокурорской проверки склонило генерального директора одной из компаний к передаче 1,2 миллиона рублей за непривлечение его к административной ответственности за нарушение трудового и миграционного законодательства.

Сотрудник прокуратуры и его посредник были задержаны сотрудниками ФСБ 21 февраля.

«В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Устанавливаются причастные к совершению коррупционного преступления лица», – заключила Иванова.