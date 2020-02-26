РИАМО - 26 фев. В столице в среду запускают краудсорсинг-проект «Навыки будущего», в рамках которого можно будет присылать предложения по детским технопаркам.

«На этот раз обсуждаем с вами развитие в Москве бизнес-образования и детских технопарков. Напомню, как работает краудсорсинг. Мы объявляем тему, вы присылаете свои предложения, и лучшие идеи становятся реальностью», – написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется на официальном сайте мэра города, проект будет проходить в три этапа: «Предлагай», «Обсуждай», «Оценивай».

Жителей столицы смогут предложить идеи по развитию профориентационных проектов, сформировать предложения по участию компаний и предприятий в деятельности детских технопарков, а также предложить новые интересные способы информирования жителей о деятельности столичных предпринимателей и так далее.