РИАМО - 25 фев. Российская телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на комментарий россиянки, которая выразила недовольство высокими ценами в ее частной клинике, сообщает Nation News.
Подписчица Малышевой в комментариях под публикацией ведущей в Instagram-аккаунте рассказала, что стоимость приема у академика Юрия Беленкова в клинике ведущей составляет 20 тысяч рублей, а пенсия ее матери – 23 тысячи рублей, добавив, что простые пенсионеры не могут позволить себе оплатить лечение там.
Она добавила, что ее медицинский центр является платным, именно поэтому пациентам нужно платить за лечение в нем. А в бесплатной больнице все оплачивает государство.
В прошлом году клинику Малышевой оштрафовали на сумму в 100 тысяч рублей за серьезные нарушения лицензионных требований в области пластической хирургии.
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