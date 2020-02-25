РИАМО - 25 фев. Российская телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на комментарий россиянки, которая выразила недовольство высокими ценами в ее частной клинике, сообщает Nation News.

Подписчица Малышевой в комментариях под публикацией ведущей в Instagram-аккаунте рассказала, что стоимость приема у академика Юрия Беленкова в клинике ведущей составляет 20 тысяч рублей, а пенсия ее матери – 23 тысячи рублей, добавив, что простые пенсионеры не могут позволить себе оплатить лечение там.

«Вы можете пойти в бесплатную больницу, где работают прекрасные кардиологи», — ответила Малышева.

Она добавила, что ее медицинский центр является платным, именно поэтому пациентам нужно платить за лечение в нем. А в бесплатной больнице все оплачивает государство.

В прошлом году клинику Малышевой оштрафовали на сумму в 100 тысяч рублей за серьезные нарушения лицензионных требований в области пластической хирургии.