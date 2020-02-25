РИАМО - 25 фев. Почти 200 подмосковных многодетных семей получили земельные участки в январе 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«С начала года 193 многодетные семьи Подмосковья получили бесплатные земельные участки. Лидерами января стали городские округа Серпухов, Химки и Щелково, которые передали своим многодетным семьям наибольшее количество участков», – сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он добавил, что в Серпухове семьям передали 74 земельных участка, в Химках – 61 участок, а в Щелкове – 14. Всего с начала года земельные участки передали многодетным семьям 23 городских округов.

Министр отметил, что есть округа, в которых за время действия областного закона обеспечили порядка 99% многодетных семей. Это Шаховская, Ступино, Лотошино, Павловский Посад, Волоколамский округ.

Всего с 2011 года на территории области землю получили 26,9 тысячи семей с тремя и более детьми. Работа по подбору земельных участков контролируется министерством. В помощь проблемным муниципалитетам подобраны участки из областной казны, которые будут переданы администрациям для предоставления многодетным.

Лидерами по количеству обеспеченных за 8 лет участками семей стали городские округа Щелково, где земля передана 1614 семьям, Богородский – 1084 семьям, Орехово-Зуевский – 1075 семьям, Сергиево-Посадский – 1030 семьям, и Дмитровский – 920 семьям.

Администрации городских округов Подмосковья уже сформировали 1981 земельный участок для передачи, в стадии формирования находится еще 3874 участка.