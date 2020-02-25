РИАМО - 25 фев. Главный внештатный детский кардиолог Минздрава Московской области Альфия Дроздова осмотрела 153 ребенка в рамках проекта «Доступная кардиология», говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

Проект стартовал летом прошлого года. Врачи заранее отбирают детей, которые нуждаются в консультации главного внештатного детского кардиолога. Дроздова проводит более детальную диагностику и назначает лечение.

«Подобные выезды необходимы для того, чтобы маленькие жители отдаленных территорий могли получить качественную медицинскую помощь фактически рядом с домом. За это время мы выполнили семь выездов в различные города Подмосковья, по их итогам на углубленное обследование и госпитализацию в Детский многопрофильный клинический центр Московской области было направлено 25 детей», - отметила Дроздова.

В этом году медосмотр пройдут дети в Рузе, Наро-Фоминске, Волоколамске, Егорьевске, Чехове, Клину и Рошале.