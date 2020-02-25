РИАМО - 25 фев. Члены Общественной палаты Подмосковья совместно с волонтерами навестят свыше 250 ветеранов Великой Отечественной войны в начале марте, заявил член Общественной палаты Московской области Александр Печенегин.

По его словам, с 20 февраля члены Общественной̆ палаты совместно с волонтерами Победы успели поздравить с Днем защитника Отечества и оказать помощь 64 ветеранам Великой Отечественной войны.

«С 5 по 9 марта волонтеры Победы совместно с членами Общественной̆ палаты навестят более 250 ветеранов Великой Отечественной войны в Подмосковье», – сказал Печенегин журналистам.

Он отметил, что также обучат около 2 тысяч волонтеров, которые окажут помощь в организации 9 мая. При этом до Дня Победы общественные организации планируют встретиться со всеми ветеранами.

«Есть другие организации, патриотические. Вместе мы навестим всех 3720 участников Великой Отечественной войны, а также граждан других категорий», – заключил Печенегин.