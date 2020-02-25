РИАМО - 25 фев. 12 школьников из Реутова получили первые в жизни паспорта в городской администрации, документы вручал глава городского округа Станислав Каторов, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Реутовчане, достигшие 14-летнего возраста, получили паспорта на торжественной церемонии в администрации городского округа. Глава Реутова Станислав Каторов, а также начальник миграционного пункта №7 отдела миграции, подполковник полиции Елена Логецкая вручили ребятам паспорта и памятные подарки», – говорится в сообщении.

С важным событием школьников поздравили ветераны Великой Отечественной войны, приглашенные на мероприятие. Поддержать подростков пришли их родители, учителя и одноклассники.

«Вы – наше будущее, которое формирует запрос на чуткую власть. Именно в вас – наша сила. Только с вашими достижениями, успехами и победами Реутов, Подмосковье и Россия способны развиваться новыми темпами. Убежден, быть гражданином России – великая честь и большая ответственность. Отдельно хочу поздравить родителей, которые пришли поддержать вас. Мне очень приятно, что в нашем городе живет много семей, которые вносят вклад в развитие города», – отметил Каторов.

После вручения паспортов по сложившейся традиции ученики вместе с ветеранами и педагогами посетили мемориал славы. Здесь они возложили цветы к вечному огню и почтили память павших минутой молчания.