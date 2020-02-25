РИАМО - 25 фев. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил на брифинге о запуске нового конкурса для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика» на платформе «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

По словам Кириенко, это отдельное направление проекта «Лидеры России», которое предназначено для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти. Он пояснил, что если отбор и обучение кадрового резерва для исполнительной власти приводит к назначениям на определенные должности, то «с представительной властью все гораздо сложнее, поскольку назначить нельзя – только люди могут избирать».

«Окончательное решение – за людьми. Поэтому все, что мы можем сделать в рамках такого проекта, – это отобрать лучших. Провести открытый отбор, абсолютно прозрачный – для того, чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают абсолютно открытые социальные лифты, в которых нет преимуществ для каких-то людей», – сказал Кириенко.

Регистрация на конкурс продлится до 16 марта до 18:00 по московскому времени. В марте-апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа на сайте конкурса. В марте-апреле пройдут очные полуфиналы конкурса, а в мае состоится финал.

По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, основное отличие нового конкурса от основного проекта в том, что там будут оцениваться несколько иные компетенции.

«Если в конкурсе управленцев речь шла о лидерских качествах, об управленческих навыках, то в конкурсе народных представителей во власти на первый план выходят социальная ответственность и определенный социальный багаж, которым должны обладать участники, претендующие на выход в финал и на победу», – пояснил он.

Председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко подчеркнул принципиальную важность мотивации участников – в отличие от их политических взглядов, которые не будут учитываться.

«Данный конкурс не предполагает оценки политической позиции кандидата, то есть мы не спрашиваем, правые у них взгляды, левые, консервативные или либеральные, — мы предполагаем, что люди, выражающие любые свои взгляды, в соответствии с законом и с Конституцией РФ, могут принимать участие. Для нас важно, что это не оценка собственно политической направленности человека», – подчеркнул Безручко.

Первый зампред Госдумы, наставник конкурса Александр Жуков отметил важность тех знаний и опыта, которыми с участниками поделятся наставники.

«Среди наставников конкурса – люди, которые неоднократно избирались депутатами Государственной Думы. Они могут объективно давать советы, рассказывать, как они видят работу на этом поприще. Могу сказать по своему опыту, что далеко не всегда люди, которых избрали, представляют, чем им в дальнейшем придется заниматься. Я думаю, что такая школа, которую пройдут конкурсанты, позволит им понять, как работает система законодательной власти, как сделать их работу более эффективной», – отметил Жуков.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».