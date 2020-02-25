РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. Мастер-класс по приготовлению блинов и лепке пельменей проведут 1 марта на гастрономическом фестивале в Балашихе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Фестиваль открылся на площади перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» к началу Масленичной недели. Свои товары представили на гастрономическом фестивале 25 резидентов из Подмосковья и других регионов.

«В воскресенье, 1 марта, тут проведут мастер-классы по лепке пельменей, готовке блинов, приготовлению для них разных начинок. Также здесь стоит 200-литровый самовар, дополнительно привезут еще несколько 50-литровых и будут раздавать чай и бесплатные блины. Надеюсь, что жители останутся довольными, сытыми и счастливыми», – сказала начальник управления потребительского рынка, рекламы и услуг администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

Она добавила, что в рамках фестиваля будет организован музыкальный концерт с участием артистов и кавер-групп. Кроме того, для жителей Балашихи будет подготовлена развлекательная программа – перетягивание каната, хороводы и сжигание чучела Масленицы.

Гастрономические фестивали в городе организовывают ежегодно в преддверии крупных праздников. Программа предыдущего фестиваля была приурочена к Рождеству и проходила в январе 2020 года.