РИАМО - 25 фев. Инспекторы ГИБДД задержали на Тверской улице в центре столицы полную копию автомобиля Бэтмена из известного фильма за отсутствие регистрационного номера и отправили его на штрафстоянку.

Видео с футуристическим транспортном выложил в Facebook пользователь Антон Шапарин.

«Этому городу нужен герой, которого он заслуживает. Но то в Готэме. В Москве Бэтмена мгновенно принимают полицейские. Дальше – зеленый эвакуатор и штрафстоянка. Чтоб неповадно!» – подписал видео Шапарин.

Этот уникальный автомобиль был ввезен в Россию из США и продан за 55 миллионов рублей. Точная реплика супергеройского авто существуют в всего четырех экземплярах. Его длина составляет свыше 6 метров, в ширина – 4 метра. Из-за габаритов данному транспорту нельзя передвигаться по дорогам общего пользования, к тому же его нельзя поставить на учет в ГИБДД.