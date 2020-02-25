РИАМО – 25 фев. Любимые россиянами блины могут быть опасны при ряде заболеваний, в частности, от традиционных блинов следует отказаться людям с глютеиновой энтеропатией, сообщает aif.ru.

«Нельзя ни в коем случае есть блины тем, у кого диагностирована глютеиновая энтеропатия, то есть непереносимость одного из компонентов белка злаковых культур — глютена. В этом случае традиционные блины должны быть полностью исключены из рациона», - сказала врач-эндокринолог, врач высшей категории, заведующая амбулаторным приемом стационара «Мединцентра», кандидат медицинских наук Елена Мамонтова.

Она добавила, что людям с таким диагнозом можно употреблять блины, приготовленные на муке без глютена.

По словам специалиста, стоит с осторожностью принимать блины в пищу и тем, у кого есть хронические патологии ЖКТ. В особенности это касается тех, у кого диагностированы проблемы, связанные с производством и выделением желчи, — хронический холецистит, гастродуоденит, гепатит и так далее.

«Также не стоит налегать на блинчики тем, у кого диагностированы камни в желчном пузыре. Исключают блины и в период восстановления после каких-либо оперативных вмешательств», - сказала Мамонтова.

Врач также добавила, что с опаской к блинам нужно относиться людям с избыточным весом, а также страдающим сахарным диабетом второго типа.

«Это связано с тем, что при включении в меню блинов в организме начинается активная выработка инсулина, из-за чего развивается еще большее чувство голода, и человек может банально переесть», - пояснила Мамонтова.