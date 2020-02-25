РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Слушателям «Школы молодого юриста» в Подольске 26 февраля расскажут о деятельности прокуратуры, сообщается в группе «Школа молодого юриста – город Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В «Школе молодого юриста» в Подольске 26 февраля с 18:00 до 19:00 состоится очередная лекция. Спикером выступит помощник Подольского городского прокурора Яна Жукова. На встрече участники узнают об основных направлениях деятельности прокуратуры, а также о полномочиях прокурора и кто сможет стать прокурором и помощником прокурора», – говорится в сообщении.

Занятие будет проводиться по адресу: улица Комсомольская, дом 1, в здании колледжа МОКИТ (аудитория №413). Вход свободный. Узнать подробности можно будет по телефону: 8(915)215-80-61.