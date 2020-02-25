РИАМО - 25 фев. На улице Генерала Тюленева в Москве водитель автомобиля Ford наехал на двух пешеходов, в ДТП пострадал один человек, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.
«Сегодня в 16:43 на улице Генерала Тюленева в районе дома 25 произошло ДТП. Водитель, управляя легковым транспортным средством Ford, выезжая с дворовой территории, совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пострадал один человек», - говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.
Сегодня в 16:43 на ул. Генерала Тюленева в районе дома 25 произошло #ДТП - наезд на 2-х пешеходов. Водитель, управляя легковым транспортным средством Форд, выезжая с дворовой территории, совершил #наезд на 2-х пешеходов. В результате #ДТП пострадал 1 человек.— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) February 25, 2020
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