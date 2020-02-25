РИАМО - 25 фев. На улице Генерала Тюленева в Москве водитель автомобиля Ford наехал на двух пешеходов, в ДТП пострадал один человек, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Сегодня в 16:43 на улице Генерала Тюленева в районе дома 25 произошло ДТП. Водитель, управляя легковым транспортным средством Ford, выезжая с дворовой территории, совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пострадал один человек», - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.