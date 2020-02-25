РИАМО - 25 фев. В Москве дали старт проходке двухпутного перегонного тоннеля диаметром 10 метров от станции «Мневники» в сторону станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии метрополитена и двухпутного тоннеля БКЛ от «Кунцевской» в сторону станции «Давыдково», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин лично дал старт проходке тоннеля от станции «Мневники». Кроме того, им по видеосвязи была дана команда начать проходку и второго двухпутного тоннеля БКЛ.

«Впервые в истории строительства метрополитена мы начинаем проходку двух больших двухпутных тоннелей одновременно. Возможно, что 2020 год станет рекордным по объемам строительства новых тоннелей метро. Сегодня проходку ведут сразу 20 тоннелепроходческих комплексов. Ежемесячно они прокладывают около трех километров тоннелей», - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что проходку тоннеля от «Кунцевской» в сторону станции «Давыдково» проводит АО «Ленметрострой». По словам мэра, у питерских специалистов большой опыт работы в самых сложных условиях. Данный тоннель прокладывает комплекс «Надежда» диаметром 10 метров, который ранее работал на строительстве Петербургского метрополитена. Длина тоннеля составит 1,4 километра. Работы планируется завершить уже летом.

В тоннеле от станции «Мневники» в сторону станции «Кунцевская» работает ТПМК «Лилия». Работы ведутся ООО «МИП-Строй №1». Длина тоннеля составит 2,2 километра. Завершить работы по прокладке намерены осенью этого года.

Западный участок Большой кольцевой линии метро от станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская» начали строить в 2018 году. Его длина составляет девять километров. Всего на данном участке разместятся четыре станции — «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Мневники» и «Кунцевская».

Строится западная часть БКЛ в два этапа: участок «Хорошевская» – «Карамышевская», где работы намерены завершить в 2020 году, и участок «Карамышевская» – «Кунцевская», где строительство завершат в 2021 году.

Всего на сегодняшний день в Москве работают 20 тоннелепроходческих комплексов, из которых 13 прокладывают тоннели для БКЛ. Четыре ТПМК задействованы в возведении Коммунарской линии метро, два ТМПК работают на Калининско-Солнцевской линии и один ТПМК – на Люблинско-Дмитровской линии.

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