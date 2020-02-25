РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 фев. Девятиэтажные апартаменты планируют построить возле городского карьера в подмосковном Дзержинском, сообщила глава муниципалитета Людмила Иванова.

Во вторник она провела ежемесячную встречу с жителями. Они поинтересовались, что будут строить возле городского карьера.

«В рамках развития комплекса «Фристайл» будут строить девятиэтажные апартаменты. Это не квартиры, прописаться там нельзя», – сказала Иванова.

Она добавила, что 29 февраля в 12:00 в малом зале ДК «Энергетик» пройдет встреча с собственником по данному вопросу.