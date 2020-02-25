РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 25 фев. В подмосковном Дзержинском не будут строить дорогу в пойме Москвы-реки, сообщила глава городского округа Людмила Иванова.

Во вторник она провела встречу с жителями, посвященную рекультивации карьера ЗИЛ. Жители отметили, что видели проект строительства дороги в пойме Москвы-реки в Дзержинском.

«У нас есть охранная зона монастыря и ФЦДТ «Союз». Она распространяется до Москвы-реки. Проект дороги существует, но он нереализуем», – сказала Иванова.

Она добавила, что следующая встреча с жителями в марте будет посвящена проекту строительства дороги «МКАД-Дзержинский-Лыткарино».

«Она пройдет в выходной день, дату сообщат позже», – заключила Иванова.