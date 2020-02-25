РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. Интернет-олимпиада по безопасности жизнедеятельности пройдет в Московском государственном областном университете Мытищ в марте, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

«Со 2 по 6 марта МГОУ совместно с МЧС России проводит в дистанционном формате в виде тестирования Всероссийскую интернет-олимпиаду по безопасности жизнедеятельности, приуроченную к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию МЧС России. Мы приглашаем принять участие учащихся образовательных организаций в возрасте от 11 до 18 лет», – говорится в сообщении.

Для участия в олимпиаде необходима предварительная регистрация по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.