РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Фура задела легковой автомобиль у железнодорожного переезда в микрорайоне Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Инцидент произошел во вторник, 25 февраля, в микрорайоне Климовск. Я проезжал мимо и увидел, как у железнодорожного переезда (на съезде с улицы Мичурина на проспект 50 лет Октября – ред.) фура задела боком легковой автомобиль», – сказал очевидец.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 18:45 на проспекте 50-лет Октября образовалась почти двухкилометровая пробка.