РИАМО - 25 фев. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании заявил, что увеличение доходов россиян и ускорение темпов роста экономики являются главными задачами правительства, сообщается на сайте kp.ru.

Во вторник глава правительства провел рабочую поездку в Курганскую область.

«Правительство сейчас направляет свои усилия на решение двух основных ключевых задач. Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста», — сказал Мишустин.

Он добавил, что решение данных задач положительно отразится на образовании, социальной сфере, науке, области инновации и на бизнесе.

Ранее Мишустин рассказал о том, что российским регионам, которые имеют проблемы в экономике, выделили по 5 миллиардов рублей. Также он дал поручение правительству разработать программы развития субъектов, которые нуждаются в помощи.

Мишустин пообещал развивать проблемные регионы России>>